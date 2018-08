Politie pakt 11 rijbewijzen af en deelt 48 processen verbaal uit

Afgelopen weekend heeft de politie in Noord-Holland 11 rijbewijzen ingevorderd van automobilisten, brom- en snorfietsers. 'In totaal werd 48x proces-verbaal opgemaakt voor bestuurders die onder invloed van alcohol of drugs hadden gereden', zo meldt de politie maandagmiddag.

Drankrijders

In o.a. Haarlem, Abbenes, Velsen, Purmerend, Hoogkarspel, Berkhout, Alkmaar, Zaandam, Hoorn en Koggenland werden drankrijders aan de kant gezet door de politie op basis van hun slechte rijgedrag of na aanrijdingen, waarbij de drankrijders betrokken waren. Tegen al deze bestuurders is proces-verbaal opgemaakt.

Alcoholcontroles

In Haarlem werden extra alcoholcontroles gehouden door Team Verkeer van de politie. Hierbij werden in totaal 2.087 blaastesten afgenomen, werd 38x proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en werden 6 rijbewijzen ingevorderd. Het team stond onder andere in de omgeving van de Zijlweg, het Kenaupark, de Fonteinlaan en de Turfmarkt. Op de Zijlweg bleken twee bestuurders na een speekseltest onder invloed van drugs te rijden. Bij hen werd bloed afgenomen door een arts dat zal worden doorgezonden naar het NFI.

Speekseltest

Met een speekseltest is vanaf 1 juli snel en eenvoudig te zien of er een of meer aangewezen drugs zijn gebruikt. Politieagenten kunnen weggebruikers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel. Als uit de test blijkt dat iemand drugs heeft gebruikt, wordt een vervolgonderzoek ingesteld. Een arts of verpleegkundige neemt hiervoor bloed af en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) analyseert bloedmonsters op het type drugs en de hoeveelheid drugs. De uitslag van het bloedonderzoek geldt als bewijsmiddel.

Risico's

Drugs kunnen langere tijd in het lichaam aanwezig blijven na het gebruik. Dit is afhankelijk van diverse factoren: het type drugs, de kwaliteit van de drugs, de frequentie en mate van gebruik en individuele kenmerken, zoals de stofwisseling en het gewicht van de betrokken persoon. Deelname aan het verkeer kan ook nog risicovol zijn als de drugs enkele dagen eerder zijn gebruikt.

Geen uitzondering bij medicinaal gebruik

Net als nu al het geval is, geldt er na 1 juli geen uitzondering voor bestuurders die drugs medicinaal gebruiken. Ook niet als zij bij staande houding aan de politie een medische verklaring kunnen overleggen.