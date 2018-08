Water uit IJsselmeer soms te zout voor drinkwaterproductie

Uit metingen is gebleken dat het zoutgehalte in een deel van het IJsselmeer periodiek hoger is dan de gewenste maximale waarde van 150mg/l die drinkwaterbedrijven hanteren voor de productie van drinkwater. 'Deze verzilting is het directe gevolg van de aanhoudende warmte en droogte', zo heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten.