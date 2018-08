Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting

Zo wordt extra water aangevoerd bij de Irenesluizen in Wijk bij Duurstede naar het Amsterdam-Rijnkanaal om het zoutere water weg te houden bij het innamepunt van het drinkwater. De stuw bij Hagestein staat 20 centimeter open. Daardoor stroomt extra water door de Lek in de richting van Krimpen aan de IJssel. Dit dient om de zouttong ter plekke tegen te houden. Verder nemen Rijkswaterstaat en enkele waterschappen rondom het IJsselmeer op dit moment maatregelen om de verzilting daar zo veel mogelijk te beperken.

Lage wateraanvoer

De wateraanvoer van de rivieren blijft laag en het neerslagtekort blijft groot. De afvoer van de Rijn zal komende week licht dalen, terwijl de afvoer van de Maas laag blijft. De waterstand in de grote rivieren blijft laag en daalt gestaag verder, met name op de Waal, Nederrijn en IJssel. Hierdoor kunnen schepen minder diep geladen worden en minder vracht vervoeren. Daarom worden voor de Waal niet een maar drie waarden voor de minstgepeilde dieptes afgegeven. Hiermee is de scheepvaart beter geïnformeerd over deze vaardieptes. Eventuele nieuwe maatregelen die effect kunnen hebben op de scheepvaart worden onder meer gecommuniceerd via berichten aan de scheepvaart (BAS) en vaarweginformatie.nl. De effecten van de droogte op landbouw en natuur houden aan. Zo is het effect van de gevallen neerslag op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland nauwelijks merkbaar.

Waterkwaliteit niet verbeterd

De waterkwaliteit is niet verbeterd. Er blijft sprake van veel blauwalgen, botulisme, vissterfte en negatieve zwemwateradviezen en zwemverboden. De waterbeheerders adviseren recreanten zwemwater.nl te raadplegen over de kwaliteit van het zwemwater van de officiële buitenzwemlocaties.

Bewust met water

Het managementteam watertekorten blijft oproepen geen water te verspillen - ook al is er voldoende drinkwater - en om water verspreid over de dag te gebruiken.