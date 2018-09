Traditionele drukte op de wegen eind deze week verwacht

Vanaf maandag is de zomervakantie dan echt voorbij. We verwachten vanaf dan meer verkeer op de wegen. Veelal komt de drukte na een vakantieperiode geleidelijk aan op gang.

De eerste dagen van de komende week valt het traditioneel mee. De eerste dagen na de zomervakantie zijn vaak niet heel druk (wel drukker dan afgelopen weken), maar richting het einde van de week kunnen we echt weer spreken van spitsen.

Eerst het weekend nog

Voordat het zover is, krijgen we eerst nog een weekend met terugkerend vakantieverkeer en de nodige afsluitingen in verband met werkzaamheden.