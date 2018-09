Canon stapt ook over op fullframe-camera

Na Sony en Nikon stapt Canon nu ook in de markt van fullframesysteemcamera's, waar Sony twee weken geleden nog alleenheerser was. Tien jaar na de eerste systeemcamera zonder spiegel lijkt Canon nu ook klaar voor de volgende stap: een nieuw fullframecamerasysteem met een nieuwe lensmount, nieuwe lenzen en natuurlijk nieuwe camera's.

Het EOS R System werd ontworpen vanaf de basis met de waardevolle input van zowel fotografieliefhebbers als van professionele fotografen en filmmakers. Met de RF- lensvatting en Dual Pixel CMOS AF levert het systeem een ongeëvenaarde optische performance, ‘s-werelds snelste autofocusi en een snellere communicatie tussen camera en lens. De kenmerken die synoniem zijn voor het EOS system – snelheid, ergonomie en superieure beeldkwaliteit – vormen daarbij de kern van het nieuwe EOS R System.

Dankzij innovatieve technologie voor fotografie en filmen geeft het EOS R-systeem met Dual Pixel CMOS AF de mogelijkheid aan gebruikers om te fotografen en te filmen in omstandigheden bij zeer weinig licht met een accurate scherpstelling. Het compacte en discrete formaat zorgt voor flexibiliteit, en heeft ook als voordeel dat je geluidloos kunt fotograferen en filmen. Het systeem biedt bovendien de hoogste standaard in film-output van alle Canon EOS-camera’s, met uitzondering van het Cinema EOS-assortiment, waardoor filmmakers hun storytelling naar een hoger niveau kunnen tillen in 4K en met een output van 10-bit via HDMI. Het volledige systeem beschikt over een verfijnd gebruiksgemak en verbeterde ergonomie, inclusief een elektronische zoeker en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Zo kan de gebruiker zich concentreren op zijn onderwerp in plaats van op zijn camera-instellingen.

Een systeem ontworpen met lenzen als basis

Het EOS R System erft alle bestaande voordelen van EOS en is ook volledig compatibel met de huidige EF en EF-S lenzen en accessoiresiidankzij drie nieuw ontworpen lensadapters om zo de mogelijkheden van het vastleggen van beelden nogmaals te vergroten.