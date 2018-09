Omstreden plan om arbeidsgehandicapten onder het minimum te betalen van de baan

Het plan zou volgens Haagse bronnen te complex zijn om uit voerren, weet het AD. Ook zou het feit dat er totaal geen draagvlak voor is een rol spelen. Het was vooral de VVD die dit plan in het regeerakkoord wilde hebben. Het plan zou een besparing van 500 miljoen euro opleveren en tegelijkertijd tot meer werkende arbeidsgehandicapten moeten leiden. Regeringspartijen als D66 en CU vonden het plan vanaf het begin eigelijk niets, maar het kwam toch in het regeerakkoord.

Noortje van Lith uit Roosendaal schreef daarop een open brief aan premier Rutte. Zij is dolblij dat het plan van tafel is en zegt in de krant: 'Dit betekent dat ik en andere mensen met een beperking niet meer als tweederangs burgers worden gezien.' De brief die zij schreef aan premier Rutte werd duizenden keren gedeeld. De actiegroep Wij staan op! demonstreerde in de Tweede Kamer. En het College voor de Rechten van de Mens sprak van discriminatie, omdat voor arbeidsgehandicapten ineens andere loonregels zouden gaan gelden dan voor de andere werknemers.

VVD-staatssecretaris Van Ark handhaaft nu de huidige regels die loonkostensubsidies geven aan werkgevers van arbeidsgehandicapten. Wel gaat zij op zoek naar verbeteringen van de oude regels, wat moet leiden tot meer banen.