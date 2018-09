Bestelbus eruit en bakfiets erin

Artikelen binnen twee uur na bestelling in huis en ook nog eens duurzaam bezorgd? Voor Amsterdammers wordt dit vanaf vandaag realiteit. In de hoofdstad starten bol.com en PostNL met het testen van een extra snelle bezorgdienst.

Per elektrische bakfiets worden duizenden populaire artikelen uit het bol.com-assortiment binnen twee uur afgeleverd bij de klant. Door op een verantwoorde manier gemak en service naar een nog hoger niveau te tillen, zetten bol.com en PostNL een nieuwe norm voor online winkelen. Deze samenwerking toont aan dat de allersnelste bezorging van Nederland én verduurzaming heel goed samengaan, zelfs bij een breed assortiment.

Ook op het allerlaatste moment uitkomst bieden

Iedereen herkent een dergelijke situatie wel: je hebt net de laatste luier gebruikt, maar je kindje ligt eindelijk lekker te slapen en je kan niet weg. Of de staafmixer begeeft het tijdens het koken terwijl je schoonouders over twee uur voor de deur staan. Bol.com biedt met ‘Binnen 2 uur Bezorgd’ ook uitkomst als een artikel extra snel nodig is. Zo kunnen consumenten de tijd die ze zouden gebruiken voor een bezoek aan de fysieke winkel, aan andere belangrijke dingen besteden. Trouwe bol.com-klanten met een Select-voordeelbundel (voor 9,99 euro een jaar lang geen verzendkosten voor alle bezorgopties) betalen niets extra’s voor ‘Binnen 2 uur Bezorgd’. Klanten zonder de voordeelbundel Select betalen 4,99 euro voor de milieuvriendelijke snelservice.

Uitbreiding vanuit Amsterdam

In het meest populaire tijdvak voor online winkelen – tussen 12.00 uur en 20.00 uur – krijgen klanten in onderstaande postcodegebieden de optie ‘Binnen 2 uur Bezorgd’ te zien. PostNL bezorgt vervolgens tot 22.00 uur. De extra snelle bezorgoptie wordt zichtbaar zodra de klant is ingelogd en wordt elke werkdag aangeboden in de winkel. De geselecteerde postcodes zijn gelinkt aan het lokale magazijn in Duivendrecht, ten zuidoosten van Amsterdam. Vanaf die plek bezorgt PostNL de pakketjes per elektrische bakfiets bij de klant. Na vandaag breiden bol.com en PostNL de bezorggebieden stapsgewijs uit in Amsterdam, en bij succes wordt ook het tijdvak voor het plaatsen van de bestelling verruimd. Op basis van de resultaten van de pilot zal deze dienst naar meerdere plaatsen in Nederland en België uitgerold worden.