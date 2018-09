Celstraffen tot 9 jaar geëist voor geplande helikopterontsnapping

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Amsterdam celstraffen tot negen jaar geëist tegen een groep van negen mannen die wordt verdacht van een poging een helikopter te kapen en daarmee een gedetineerde te helpen ontsnappen uit de penitentiaire inrichting in Roermond op 11 oktober 2017. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Drie mannen met leidende rol

De hoogste straf van negen jaar is tegen drie mannen geëist die het OM verwijt dat ze een leidende en organiserende rol hebben gespeeld. De uit Bergen op Zoom afkomstige Abdelghafour L. (39) heeft volgens het OM de bevrijdingspoging gecoördineerd en aangestuurd. Hij zou onder meer meerdere ontmoetingen hebben met de organisatoren van de actie en de piloot. Hij zou de piloot ook onder druk hebben gezet. De 27-jarige Houssain El M. en Rachid el M. (23) uit Amsterdam zouden een grote rol hebben gespeeld in de organisatie en de uitvoering. Zij zouden onder meer opdrachten hebben gegeven aan anderen. Houssain el M. zou onder meer goederen hebben aangeschaft voor de bevrijdingsactie zoals spanbanden en kraaienpoten.

Strafvermindering

Amsterdammers Abdellatif N. (25), Omar A. (20) en de 24-jarige Sofyan el H. zijn volgens het OM niet de leiders, maar hebben wel een aanzienlijke aandeel in de voorbereiding en uitvoering. Tegen hen eiste het OM resp. acht, zeven en zeven jaar gevangenisstraf. De inbreng van Saiffeddine M. (20) uit Amsterdam schat het OM geringer in dan bij de vorige verdachten. Tegen hem is zes jaar geëist. Deze strafeis geldt ook voor de 54-jarige Colombiaanse piloot Alvaro G.B. die de gekaapte helikopter zou gaan besturen. Hij heeft openheid van zaken gegeven en zijn proceshouding geeft volgens het OM aanleiding tot strafvermindering.

Medeplichtig

Voor de 22-jarige Ismail el M. uit Amsterdam vroeg het OM vrijspraak voor wapenbezit en heling van de gestolen voertuigen. Volgens het OM was hij niet aanwezig tijdens de actie op 11 oktober 2017, maar is hij wel medeplichtig. Tegen hem is drie jaar gevangenisstraf geëist.

Bevrijdingspoging

De negen mannen wordt verweten een rol te hebben gespeeld bij het plan Benaouf A. met een helikopter te willen bevrijden uit de penitentiaire inrichting uit Roermond. Hij zit een straf uit van 12 jaar voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen. De bevrijdingspoging op 11 oktober 2017 is door de politie verijdeld na een tip van een helikopterbedrijf dat argwaan kreeg na een geboekte rondvlucht. De politie heeft bij de actie een aantal auto’s achtervolgd waaruit onder meer automatische wapens, munitie en een handvuurwapen zijn gegooid. In twee auto’s trof de politie vuurpijlen, zelfgemaakte kraaienpoten en jerrycans met benzine aan. Bij de actie heeft de politie geschoten. Daarbij kwam één verdachte om het leven.

Grondig voorbereid

Uit het politieonderzoek blijkt dat de groep verdachten zich grondig had voorbereid op deze bevrijdingsactie. Er was een appartement, een bed and breakfast en een aantal hotelkamers gehuurd, meestal onder een valse naam. Ook hadden de verdachten –eveneens onder valse naam - meerdere voertuigen gehuurd en diverse materialen bij winkels aangeschaft waarmee onder meer kraaienpoten konden worden gemaakt. Daarnaast had de groep de beschikking over meerdere gestolen voertuigen, vuurwapens en speciaal aangeschafte telefoons.

Levensgevaarlijk

Volgens het OM wilden de verdachten daadwerkelijk zwaar bewapend met een helikopter Benaouf A. uit de luchtplaats takelen. Gelukkig is dit plan van de verdachten door professioneel optreden van de politie verijdeld. 'Iemand proberen te helpen te ontsnappen met behulp van een helikopter lijkt misschien spectaculair, maar het plan dat de verdachten hadden voorbereid was levensgevaarlijk en bracht onbeheersbare risico’s met zich mee', aldus de officieren van justitie in hun requisitoir.

'Ernstige feiten'

De hoge strafeisen doen volgens het OM recht aan de ernstige feiten die de verdachten wordt verweten. 'Enerzijds omdat de maatschappij daarmee in ieder geval een aantal jaren tegen hen beschermd wordt, anderzijds om duidelijk te maken dat wie zich in Nederland in laat met dergelijke gewelddadige misdrijven ook als dit jonge een first offender betreft, een forse gevangenisstraf boven het hoofd hangt'. De rechtbank doet op 12 november uitspraak.