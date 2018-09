Eenzijdig dodelijk verkeersongeval, 22-jarige bestuurster aangehouden

Een tuktuk met daarin 4 personen reed door nog onbekende oorzaak van de dijk. Politie, ambulancedienst, brandweer en ook een traumahelikopter rukten uit voor de nodige hulpverlening. Eén persoon overleed ter plekke, de drie anderen raakten licht gewond. Naar de toedracht is nader politieonderzoek ingesteld.

Agenten waren snel ter plaatse, zij zagen enkele personen in een weiland bij een omgeslagen tuktuk waaronder een vrouw op de grond liggen. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet meer baten. De 58-jarige inwoonster van Maarssen bleek ter plekke te zijn overleden. De drie andere inzittenden zijn licht gewond met ambulances naar een ziekenhuis in Tiel overgebracht voor behandeling. Eén van hen bleek na onderzoek de bestuurster, van 22 jaar uit de gemeente Alpen aan den Rijn.

Politieonderzoek

Politieagenten van Verkeersongevallenanalyse kwamen ter plaatse voor technisch sporenonderzoek. De tuktuk is onderaan de dijk via een hek gelanceerd, over de kop geslagen en in een weiland terecht gekomen. De 22-jarige bestuurster werd aan het begin van de avond aangehouden, er is op het politiebureau een eerste verhoor afgenomen. De politie doet verder onderzoek naar de exacte toedracht van het dodelijk ongeval. Onder meer zullen getuigen worden gehoord.



Voor betrokkenen en andere belanghebbenden was vrijdagavond slachtofferhulp geregeld.