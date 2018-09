'Binnen vier uur met de trein van Amsterdam naar Berlijn'

Het zou daarom goed zijn als er een treinverbinding komt, waardoor passagiers binnen vier uur van Amsterdam naar Berlijn kunnen reizen. Een delegatie van NS, ProRail en het kabinet reist daarom maandag naar Duitsland om dit binnen een paar jaar mogelijk te maken. Dit meldt de NOS. In het NOS Radio 1 Journaal zei ProRail topman Pier Eringa hierover: Zowel NS en ProRail als KLM en Schiphol zien dat de trein een goed alternatief is voor het vliegtuig. Geen concurrenten van elkaar, maar aanvullend, en in plaats van het vliegtuig waar het kan. Want het is zonde om voor korte vluchten zoveel kerosine in de lucht te brengen.'

De trein moet weer een goed alternatief worden op de korte afstanden. Eringa: 'Niet alleen naar Berlijn, maar wat ons betreft naar nog veel meer steden in Europa.' Vliegen naar bestemmingen in Europa is nu vaak goedkoper dan de trein, daarom zal er ook nog gekeken moeten worden of de prijs voor een treinticket niet iets goedkoper kan. Een voorwaarde voor een snellere treinverbinding in Europa is dat de Europese treinsystemen beter op elkaar worden afgesloten en dat er rechtstreekse verbindingen komen, zonder al te veel plaatsen waar de trein moet stoppen.