Aan deze dief kleeft een ''luchtje''

Man steelt voor 1700 euro aan parfum in Houten

De politie zocht de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Zo ook nu. Door de publiciteit in de media weet de recherche inmiddels wie de verdachte is en hoopt hem binnenkort te kunnen arresteren.

Vier keer

Het gebeurde op dinsdag 1 augustus 2017. Halverwege de middag zag een medewerkster dat er verpakkingen parfum misten. Op de bewakingsbeelden was te zien dat een man uitgebreid de tijd nam voor de diefstal. De man liep vier keer de winkel in en uit. De eerste keer stopte hij de flessen in een rugtas. De andere drie keren had hij een boodschappentrolley bij zich. Op zijn gemak stopte hij de flessen in de tas. Ondertussen rook hij aan wat samples en maakte hij zelfs een praatje met een medewerkster.