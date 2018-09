Man opgepakt na brandstichtingen

Afgelopen nacht waren er op de Jasmijnstraat, Prins Bernhardstraat, Kleefkruid en de Laurierstraat meerdere branden. Onder meer twee auto's, een vouwwagen en een schuur brandden uit. De brandweer had het vuur snel onder controle en er raakte niemand gewond. Eerste onderzoek wees al gauw uit dat er sprake was van brandstichting. Op camerabeelden bij één van de branden was de dader te zien. Hij werd door agenten herkend en in de ochtend opgepakt op een locatie in Asten, waar hij sinds een dag verbleef.

Brandenreeks Deurne

Bij de politie liep al een onderzoek naar een reeks branden in Deurne, de woonplaats van de aangehouden verdachte. Sinds april van dit jaar waren in die plaats zeker twintig branden, die vermoedelijk werden aangestoken. De recherche bekijkt nadrukkelijk of de man die vanmorgen is aangehouden ook in verband kan worden gebracht met deze branden. Verder onderzoek moet daarover duidelijkheid geven. De Deurnenaar zit vast en wordt verhoord.