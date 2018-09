Gerechtshof benoemt nieuwe rechter en voorzitter voor Tabakszaak

Samenstelling

De kamer bestaat nu uit Mw. Mr. H.C. Plugge, voorzitter, Mw. Mr. A.E. Mos-Verstraten, raadsheer en Mr. L. Verheij, raadsheer. Het verzoek van oud voorzittend raadsheer Mr. Jan Wolter Wabeke om zich te mogen terugtrekken van deze zaak werd gisteren toegewezen.

Vervolging tabaksindustrie

Diverse partijen zijn een art. 12 sv procedure gestart bij het gerechtshof Den Haag om het Openbaar Ministerie opdracht tot vervolging van de tabaksindustrie te geven. De zitting, waarin partijen gehoord worden, vond vandaag plaats. Deze zitting was, zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering, niet openbaar. Het gerechtshof in Den Haag besluit binnen twee maanden of het OM mag overgaan tot vervolging van de tabaksindustrie.