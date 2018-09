Aangehouden Allahoe akbar-schreeuwer vrijgelaten

De 22-jarige man die gisteren aan de Telexstraat in Den Haag werd aangehouden, is door de politie heengezonden. Er leek aanvankelijk sprake te zijn van een bedreigende situatie, maar na onderzoek is er geen strafbaar feit vastgesteld.

De man zat in zijn auto, waarbij een omstander opmerkte dat hij een grote gasfles had die een sissend geluid maakte. Ook schreeuwde de man. De alerte omstander belde de politie waarop de man werd aangehouden.

De verdachte is verhoord en de politie heeft geen strafbare feiten kunnen vaststellen. Na onderzoek aan de gasfles bleek deze gevuld met lachgas. Het bezit of gebruik van lachgas is niet strafbaar. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen die in de richting van terrorisme wijzen. In overleg met het Openbaar Ministerie heeft de politie de man weer heengezonden.