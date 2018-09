Onderzoek naar 'helende' werking speeksel op brandwond

Het was al bekend, uit eerdere onderzoeken, dat speeksel unieke genezende en antibacteriële eigenschappen bevat. Dit is gunstig voor wondgenezing en het beperken van littekenvorming. Of je ook brandwonden kunt genezen met speeksel van de patiënt zelf wordt nu onderzocht door het Amsterdam UMC en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Speeksel

Onderzoeker professor Sue Gibbs van het Amsterdam UMC en ACTA stelt: 'Het is simpel. Bij een verwonding aan de vinger steek je die vinger automatisch in je mond om het bloeden te stoppen en de pijn te verzachten. Ook weten we uit eerder onderzoek dat een wond in de mond sneller geneest met minder littekens in vergelijking met een wond in de huid. Dit terwijl er in de mond miljarden bacteriën leven. Op basis van deze feiten, kan ik niet anders dan concluderen dat speeksel unieke eigenschappen bevat die ook gunstig zouden kunnen zijn bij de genezing van brandwonden.' De eerste resultaten uit het onderzoek zijn veelbelovend. Voor brandwondenpatiënten kan deze nieuwe behandeling met speeksel een snellere en betere wondgenezing betekenen met minder littekens.

‘Out of the box’

De therapeutische eigenschappen van menselijk speeksel voor de behandeling van brandwonden liggen eigenlijk voor de hand. Dit ‘out of the box’ idee op het gebied van brandwondengeneeskunde wordt nu onderzocht. Want het is nog door niemand vastgesteld. Prof. Sue Gibbs: 'We onderzoeken in het bijzonder het effect van speeksel op de snelheid van genezing en het voorkomen van bacteriële infecties. Dit kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van een litteken en hiermee ook op de kwaliteit van leven van de patiënt. We onderzoeken dit door eerst de wondgenezing in de mond en de huid met elkaar te vergelijken. Vervolgens kijken we wat het effect is van menselijk speeksel bij de genezing van brandwonden.'

Speeksel is goedkoop en makkelijk voorhanden

Een speekseltherapie zal grote voordelen hebben. Ieder mens maakt automatisch een halve liter speeksel aan per dag. Het afnemen van speeksel bij een patiënt is daarmee makkelijk en goedkoop te realiseren. Het speeksel kan vervolgens direct worden aangebracht op de wond of in combinatie met een huidtransplantaat door het wondverband te impregneren met speeksel. Het feit dat het speeksel van de patiënt zelf komt, zorgt ervoor dat er weinig productie- of bewerkingskosten bij komen kijken. Maar belangrijker nog, hierdoor kan er sneller aan veiligheidseisen en regelgeving worden voldaan.

Speekseltherapie

Prof. Sue Gibbs: 'Dit verkort voor ons als onderzoekers de weg van het onderzoek naar de praktijk enorm. Ik wil dat patiënten zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de speekseltherapie. Deze nieuwe behandelmethode kan gemakkelijk geïntroduceerd worden binnen de behandelingen die nu al plaatsvinden. De verwachting is dat de eerste patiënten binnen enkele jaren via een klinische pilot behandeld kunnen worden met speekseltherapie. Deze therapie zal voor de patiënt veel minder belastend zijn dan de vele operaties die nu vaak nodig zijn.'