Maaltijdbezorger gewond na aanrijding

Op de Parkweg in Schiedam is woensdagavond een maaltijdbezorger op zijn scooter aangereden.

De man raakte hierbij gewond en is behandeld door het ambulancepersoneel. Het ongeval gebeurde op de kruising met de Mgr. Nolenslaan, die door de politie deels werd afgesloten. Het slachtoffer is later overgebracht naar het ziekenhuis.