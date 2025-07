Einde aan dalende trend: meer afval ingezameld in 2024

In 2024 werd 8,2 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten. Dit komt neer op 459 kilogram per inwoner. In 2023 was dat 451 kilogram per inwoner. De hoeveelheid huishoudelijk afval nam voor het eerst iets toe na jaren van daling. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De drie grootste ingezamelde afvalstromen zijn fijn huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en oud papier en karton. Gemeenten zamelden per inwoner 149 kilogram fijn huishoudelijk restafval in. Verder werd 91 kilogram gft-afval en 40 kilogram oud papier en karton per inwoner ingezameld. Deze drie afvalstromen zijn samen goed voor 60 procent van het huishoudelijk afval. Dat is ongeveer hetzelfde als in 2023.

Het overige huishoudelijk afval bestond uit afval dat huishoudens apart inzamelen zoals glas, textiel en pmd-afval (plastic, metaal en drankkartons), en afval dat inwoners naar de milieustraat brachten, zoals grof huishoudelijk restafval, puin en vloerbedekking. Bij een groot deel van deze afvalstromen is per inwoner iets meer afval ingezameld dan in 2023.

Invloed van stedelijkheid op afval

Gemeenten bepalen zelf hoe zij afval inzamelen. Hoe stedelijk een gemeente is, speelt vaak een rol bij het maken van het afvalbeleid. Stedelijke gemeenten kiezen er vaker voor om hun afval na te scheiden dan niet-stedelijke gemeenten. Mede daardoor wordt in stedelijke gemeenten meestal meer restafval ingezameld dan in minder stedelijke gemeenten.

In minder stedelijke gebieden wordt juist meer gft-afval ingezameld dan in (zeer) stedelijke gebieden. Dit komt onder andere door de manier waarop deze gemeenten afval inzamelen, maar ook doordat mensen in deze in deze gebieden vaker een huis met een tuin hebben, wat leidt tot meer gft-afval. In (zeer) stedelijke gebieden wordt gft-afval minder vaak apart ingezameld.

Niet alle afvalstromen zijn afhankelijk van de stedelijkheid. Er wordt ongeveer evenveel glas ingezameld in (zeer) stedelijke gemeenten als in niet- of weinig stedelijke gemeenten.