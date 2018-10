Opbrengst Kinderpostzegelactie ruim 9,4 miljoen

De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar 9.401.715 euro opgebracht. Dit bedrag werd donderdag bekendgemaakt op basisschool De Vleuterweide in Vleuten. Als Missiecoach van de actie van dit jaar had de bekende youtuber Dylan Haegens de eer om niet alleen het mooie bedrag maar ook Buddy Vedder als geheime Minister van Kinderpostzegels 2018 bekend te maken.

Kinderpostzegelactie 2018

160.000 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 gingen van 26 september tot en met 3 oktober langs deuren om kinderpostzegels, pleisters, tulpenbollen, shoppertassen, theepakketten en kaarten te verkopen voor het goede doel: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. ‘We zijn erg blij met de mooie opbrengst. Met dit bedrag kunnen we veel kinderen die niet een veilig thuis hebben heel goed helpen. Bijvoorbeeld kinderen in Nederland die noodgedwongen in de daklozenopvang wonen’, aldus Jeroen den Tex, directeur Kinderpostzegels.

Het succes van de Kinderpostzegelactie dit jaar is mede te danken aan het vernieuwde assortiment en de bestel-app waarmee kinderen bestellingen konden plaatsen. Met de app wordt leerkrachten tijd uit handen genomen. De Kinderpostzegel-app bleek tijdens de actieweek trending in de App en de Android Store. Daarnaast konden scholen dit jaar voor het eerst kiezen voor de optie ‘Lokaal Besteden’. Hierbij besteden zij een deel van de opbrengst aan een kinderproject bij hen in de buurt of aan kwetsbare kinderen van de eigen school. Ook dit is goed ontvangen.

Minister van Kinderpostzegels

Buddy Vedder volgt Guus Meeuwis op als geheime Minister van Kinderpostzegels. Via het Raad de Minister-spel in de Kinderpostzegel bestel-app konden leerlingen raden wie de minister was om zo een schoolreis naar Duinrell voor de hele klas te winnen. Charlotte uit groep 7A van De Vleuterweide was een van de eersten die de minister goed hadden geraden en gaat in april met haar groep op schoolreis.