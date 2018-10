Anonieme kaartschrijver stuurt info naar vader van overleden Dascha Graafsma (16)

Er is een nieuwe ontwikkeling in de zaak Dascha Graafsma, het meisje dat in 2015 op 16-jarige leeftijd overleed.

Bij de vader van Dascha, René Graafsma, is een anonieme kaart binnengekomen van iemand die zegt Dascha op de avond van haar overlijden te hebben gezien in het gezelschap van bepaalde personen. Volgens de de vader van Dascha heeft de anonieme schrijver een boodschap willen afgeven. René Graafsma vindt het 'van het allergrootste belang om de informatie volledig te kunnen begrijpen'. Hij roept via NH Nieuws de schrijver op om zich bekend te maken, 'zodat we met de informatie verder kunnen'.

Kaartschrijver in gevaar

Joey Roelofs van het Team Dascha Onderzoek zegt in een interview met NH NIeuws dat de persoon in kwestie op de kaart aangeeft dat hij of zij in gevaar is. Roelofs: 'We weten op dit moment nog niet in welke context we dat moeten plaatsen, maar op dit moment moeten we het wel voor waar aannemen en dat is ook de reden waarom we de kaart niet kunnen laten zien.' De persoon in kwestie geeft aan Dascha op de avond van haar overlijden nog gezien te hebben in het bijzijn van andere personen. De schrijver is nog onduidelijk waar dat heeft plaatsgevonden, hoe laat dit gebeurd is en wie de bewuste personen waren.

Oproep

Roelofs roept de schrijver van de kaart op om meer informatie te geven. Om de anonimiteit van de persoon in kwestie te waarborgen kan hij of zij op dezelfde manier contact opnemen als de voorgaande keer, zo zegt Roelofs tegen de lokale omroep. Dus weer een kaart sturen naar René Graafsma. Joey Roelofs: 'En sluit deze kaart dan op dezelfde manier af als je de vorige kaart hebt afgesloten, dan weten wij ook zeker dat het om één en dezelfde persoon gaat.'

De 16-jarige Dascha Graafsmawerd na een avondje stappen dood gevonden langs het spoor in Hilversum. Dat was eind november 2015. Het meisje zou door een trein geraakt zijn tijdens een mogelijke zelfmoordpoging. Haar vader gelooft niet in dit scenario en doet zelf onderzoek naar wat er gebeurd kan zijn.