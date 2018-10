Grote politieactie toeleveranciers hennepteelt Nieuwegein

De politie heeft op 9 oktober een grootscheepse inval gedaan in meerdere panden van een tweetal bedrijven in Nieuwegein: een groothandel in hennepteeltbenodigdheden en een growshop. Op zes locaties in Nieuwegein werden doorzoekingen verricht in bedrijfspanden en woningen. Op de inventaris van de twee bedrijven, meerdere panden, voertuigen en boten is beslag gelegd. Vier personen zijn aangehouden.

Tijdens de inval, die om 8.00 uur van start ging, zette de politie een groot deel van het bedrijventerrein Ravenswade af om ongestoord te kunnen werken. Personeel moest de panden verlaten. Agenten zetten verder op verschillende plekken in het land vrachtwagens van de groothandel langs de kant van de weg. De auto’s en lading werden in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek.

Voorbereiding grootschalige hennepteelt

De invallen vormen de eerste zichtbare actie na onderzoek van ruim een jaar, dat plaatsvindt binnen de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Niet alleen de feitelijke grootschalige hennepteelt is strafbaar, maar per 1 maart 2015 is ook de voorbereiding of het vergemakkelijken van grootschalige en beroeps- of bedrijfsmatige illegale hennepteelt strafbaar gesteld in de Opiumwet.

Grootste leverancier

De groothandel wordt ervan verdacht als grootste leverancier in Nederland een belangrijke rol te spelen bij de professionele hennepteelt in Nederland en vermoedelijk de rest van West-Europa. Het onderzoek geeft aanwijzingen dat het klantenbestand vrijwel uitsluitend uit bedrijven bestaat die actief zijn in de hennepteelt. Producten van de onderneming zijn aangetroffen bij professionele hennepkwekerijen. Het bedrijf is daarmee een essentiële schakel in de grootschalige hennepteelt, zo luidt de verdenking.

We hebben zwarte hekken laten plaatsen op bedrijventerrein #Ravenswade in #Nieuwegein vanwege de #inval vanmorgen en het politieonderzoek daar. Om je toch een idee te geven wat we daar aan het doen zijn, maakten we dit filmpje. pic.twitter.com/70mxzLmlpI — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 9 oktober 2018

Op verschillende plekken in het land hebben we vrachtwagens van de groothandel langs de kant van de weg gezet. De auto’s en lading zijn in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek. #inval #Ravenswade — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) October 9, 2018

Gaat onder meer om groothandel met omzet van 25 tot 30 miljoen euro per jaar. Het andere bedrijf is een growshop. #inval #Ravenswade — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 9 oktober 2018

In dit onderzoek hebben we vandaag ook 4 personen aangehouden. Op 6 locaties in Nieuwegein wordt zoeking gedaan. #inval #Ravenswade — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) October 9, 2018