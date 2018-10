Man die casinowinnaar achtervolgde en beroofde moet 3 maanden cel in

Gokverslaving

De man uit Alphen had het slachtoffer al eerder in het vizier. Hij maakte een foto van zijn auto en is hem gevolgd om te kijken waar hij woonde. Ook had hij kleding voor tijdens de overval in zijn auto liggen. In de bewuste nacht van april van dit jaar is hij het slachtoffer vanuit het Holland Casino in Utrecht gevolgd, maar is hij hem onderweg kwijtgeraakt. Desondanks heeft de man besloten om door te zetten en is hij naar het huis van het slachtoffer gereden om hem daar op te wachten en te beroven.

Beroving met enorme impact

Dat het slachtoffer in de nacht op zijn eigen erf is beroofd heeft een enorme impact op hem. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij zich niet om die gevolgen heeft bekommerd. Ook neemt de rechtbank het hem kwalijk dat hij geen hulp heeft gezocht voor zijn financiële problemen en zijn gokverslaving. Bovendien blijkt uit het dossier dat de man in februari een andere klant van het casino heeft opgewacht en achtervolgd. Toen wist hij zijn neiging tot een overval te onderdrukken.

Ernstig feit

De officier van justitie eiste een taakstraf van 240 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. De rechtbank vindt dat een geheel voorwaardelijke celstraf onvoldoende recht doet aan de ernst van deze zaak. De rechtbank bepaalt dat de verdachte na zijn celstraf onder reclasseringstoezicht komt en zich moet behandelen voor zijn verslaving. Voor een contact- of locatieverbod ziet de rechtbank geen aanleiding. Ook stelt de rechtbank vast dat het slachtoffer in een civiele procedure al een schadevergoeding toegewezen heeft gekregen.