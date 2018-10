Veroordeelde voor doodschoppen grensrechter spoorloos

De 22-jarige Ibrahim C., die veroordeeld is geweest voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, is spoorloos verdwenen. Enige tijd geleden kreeg C. te horen van de bestuursrechter dat hij Nederland moet verlaten.

Volgens het Parool heeft C. alleen een Marokkaanse nationaliteit omdat zijn moeder nooit geld zou hebben gehad om een Nederlands paspoort te betalen. Na zijn veroordeling voor het doodschoppen van Nieuwenhuizen, heeft C. zijn criminele CV verder uitgebreid. Bij de uitspraak van de bestuursrechter was C. niet aanwezig. Bij de inhoudelijke behandeling was hij wel aanwezig.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt dat Ibrahim C. een actueel gevaar en een bedreiging voor de openbare orde. De politie in Amsterdam heeft zijn signalement door heel Nederland verspreid.