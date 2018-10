Verdachte aangehouden na aantreffen overleden persoon

Rond 16:00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er in een woning aan de Gaslaan een overleden persoon was aangetroffen. Ter plaatse bleek het te gaan om de 80-jarige bewoner van de woning. De politie gaat er vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht. Direct werd de woning als een plaats delict aangemerkt en startten forensisch specialisten een uitgebreid onderzoek in de woning.

Terwijl het onderzoek ter plaatse in volle gang was, meldde de verdachte zich op een politiebureau. Hij is aangehouden en zit vast voor verhoor.