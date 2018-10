Twee verdachten aangehouden bij aantreffen drugslab

Er zijn twee mannen aangehouden.

Op dit moment doet de politie nog onderzoek in het pand. Het lab zal worden ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en tevens doen zij onderzoek naar de soort synthetische drugs. Eventueel chemisch afval zal door een gespecialiseerd bedrijf worden afgevoerd.

Situatie in Noord-Nederland

De afgelopen jaren werden in Noord-Nederland gemiddeld twee à drie synthetische drugslaboratoria opgerold. In 2017 was voor het eerst een stijging te zien. In Noord-Nederland werden in totaal zes drugslaboratoria opgerold. De drugslabs werden ontdekt in Assen, Berlikum, Zuidwolde, Haulerwijk, Herbaijum en Suwâld. In Groningen werd een opslaglocatie ontmanteld. Dit jaar werden tot nu toe ook zes drugslabs ontdekt in Zuidlaren, Zuidlaarderveen, Nieuw Amsterdam, Oudebildtzijl en Blijham. Die laatste betreft een ontmanteling in een lopend onderzoek van de Landelijke Eenheid. In een loods in Zuidbroek werd een opslaglocatie ontmanteld.

Gevaarlijke situatie

Dit soort drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via de politieapp of het meldformulier op politie.nl. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.