ProRail sluit onbewaakte overweg Lunteren met betonblokken af

Overwegen

Het Nederlandse spoorwegnet telt op dit moment ruim 2350 overwegen, waarvan ruim 1900 openbaar toegankelijk zijn voor alle weggebruikers. Het overgrote deel daarvan is beveiligd met bellen, lichtsignalen en spoorbomen. Daarnaast kent het Nederlandse spoor ook nog een aantal Niet Actief Beveiligde Overwegen, oftewel NABO's.

Onbewaakte overwegen

NABO's worden alleen aangegeven met Andreaskruis en schrikhekken. Bij een NABO moeten mensen zelf alert zijn op een naderende trein. Dat maakt deze overwegen, zeker als ze op openbaar toegankelijk terrein liggen, levensgevaarlijk. Want het verkeer neemt toe en treinen rijden steeds frequenter en sneller. De NABO is niet meer van deze tijd. Veel NABO's liggen ook in een landelijke omgeving, waarin mensen niet bedacht zijn op plotseling opdoemende treinen. Er vallen jaarlijks gemiddeld twee doden op NABO's, en er vinden dagelijks bijna-ongelukken plaats.

Opheffen en aanpakken

Om aan die situatie een einde te maken wil ProRail alle publiek toegankelijke NABO’s zo snel mogelijk aanpakken. Dat kan door deze overwegen op te heffen en te beveiligen. Als we een overweg opheffen, houden we altijd rekening met de lokale situatie. Als er een beveiligde overweg of ongelijkvloerse kruising in de buurt is, worden (voor zover dat nog niet zo is) verkeer hiernaar toe omgeleid.

Gezamenlijk

Gelukkig gaat het op heel veel plekken goed met gesprekken rond het opheffen of beveiligen van NABO's. We maken de komende maanden op veel plekken goede afspraken samen met gemeenten, provincies, belangenorganisaties en rechthebbenden om de laatste onbewaakte overwegen aan te pakken.

Tijdelijke afzetting

ProRail wil de tijdelijke afzetting door middel van het plaatsen van betonblokken op drie manieren inzetten. Op plekken waar de gesprekken al jaren lopen en in een impasse verkeren, terwijl er wel alternatieven binnen handbereik zijn. Op die specifieke locaties is het goed een breekijzer achter de hand te hebben.

Niet afwachten

Daarnaast wil ProRail het ook inzetten direct nadat er een overeenkomst is met belanghebbenden. Dan sluit ze deze overweg direct af en wacht ze niet alle formaliteiten voor de definitieve sluiting af. 'Ook in gevallen waar we een onbewaakte overweg willen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer willen we betonblokken plaatsen. Belangrijkste reden om over te gaan tot een (tijdelijke) afsluiting is dat ProRail niet pas in actie wil komen als er weer een ongeval is gebeurd. De onbewaakte overweg is niet meer van deze tijd', aldus ProRail.

Lunteren

De NABO aan de Mijlerweg in Lunteren staat op de nominatie om te worden opgeheven. Over deze overweg is ProRail al enige jaren in gesprek met betrokken partijen, waaronder de gemeente en omwonenden. Inmiddels zijn alle partijen op de hoogte van de voorgenomen afsluiting. Daarom wordt de overweg, 1 november 2018 geheel afgesloten. Er is een beveiligde overweg in de buurt waar voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer gebruik van kunnen maken. ProRail is ook voornemens om op korte termijn de onbewaakte overweg op de Zandkamp op te heffen.