Wederom auto verwoest door brand in Vlaardingen

In de nacht van zondag op maandag is er wederom een auto door brand verwoest. Rond 01.00 uur moest de brandweer uitrukken voor een voertuigbrand in de Goudsbloemstraat.

Luide knal

De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De auto liep wel forse schade op. Getuigen hoorden eerst een luide knal, en zagen daarna de auto in brand staan. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.

Mogelijk verband onderzocht

Gisternacht werd ook een al voertuig door brand verwoest in deze wijk. Een week eerder brandde al twee voertuigen uit, op de Dotterbloemstraat en in de buurt van Vijfsluizen. Onderzocht wordt of dat deze branden verband houden met elkaar.