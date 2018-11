'Serieuze partijen geïnteresseerd in doorstart IJsselmeerziekenhuizen'

Minister Bruno Bruis heeft woensdag per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er een onafhankelijk en extern onderzoek komt naar de faillissementen van de MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart.

Hoe het onderzoek er precies komt uit te zien maakt de minister aan het einde van de maand bekend. De ziekenhuizen gingen vorige maand failliet. Voor het MC IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaart lijkt een overname kandidaat te zijn. Welke zorg er na een overname in de ziekenhuizen zal gegeven worden is nog niet bekend.

Afgelopen tijd klonk er forse kritiek over de slechte regie van de minister. Bruins laat volgens Omroep Flevoland weten zich ‘maximaal’ in te spannen voor behoud van niet alleen de basiszorg. Ook spoedeisende hulp en verloskunde wil de minister in het ziekenhuis.