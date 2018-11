GroenLinks krijgt haar zin: I Amsterdam weg van Museumplein

Geloof het of niet, maar de letters I Amsterdam verdwijnen voorgoed van het Museumplein. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagmiddag in met een motie van GroenLinks.

De partij diende eerder een motie in over het verwijderen van de slogan op het Museumplein, omdat de letters zouden staan voor individualisme. Dit besluit is niet het definitieve einde van de letters, ze mogen elders in de stad weer opduiken, maar dan wel in overleg met de bestuurscommissies. Gelukkig maar, want er staan er meer zo ook op Schiphol.