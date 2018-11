Ook op tweede graafplek Koekange niets aangetroffen

Grondradar

'Straks gaan we naar de tweede plek waar een grondradar eerder verstoringen waarnam en waar honden aansloegen. Dit is medegedeeld aan de familie', aldus de politie.

'Nooit eerder hier gegraven'

Op de eerste plek waar maandagochtend om 09.00 uur is begonnen met graven is gegraven niets aangetroffen, zo bevestigd de archeoloog van NFI. Deze plek geeft geen antwoorden op vragen over de verdwijning van Willeke Dost. Volgens archeoloog is op deze plek nooit eerder gegraven. Het gaat volgens de politie om de plek die door de initiatiefnemers is aangewezen.

Kraanwagen

Het graven in Koekange gebeurt met behulp van een kraanwagen. Mocht men stuitten op een bijzonderheid dan wordt vervolgens stapsgewijs en minutieus bekeken waar het om gaat. Bij iedere stap kijken experts nauwkeurig mee.

Archeoloog NFI

Om specifieke zaken te beoordelen is een archeoloog aanwezig die probeert, indien nodig, aan de hand van sporen uit het verleden de geschiedenis te reconstrueren en te interpreteren. Een antropoloog staat stand-by en bestudeert materiële overblijfselen van menselijke samenlevingen.

OM

De graafwerkzaamheden op de Koekangerdwarsdijk in Koekange gebeuren onder regie van het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland. Ook zijn er medewerkers van het Cold Case-team en de Forensische Opsporing van de politie aanwezig.

Weg afgezet

Verkeersregelaars begeleiden het verkeer op de Koekangerdwarsdijk. De weg is op twee punten afgezet. Publiek wordt op afstand gehouden, zodat het graafwerk ongestoord kan plaatsvinden. Naast politie op de grond wordt met een drone van de Landelijke Eenheid vanuit de lucht beelden gemaakt.

Update 15.00 uur

De graafwerkzaamheden op de tweede locatie in Koekange zijn ook afgerond. 'Ook hier is niets aangetroffen en is er geen verstoring in de grond gevonden', aldus de politie.