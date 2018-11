'Kabinet wil levensverwachting wel loskoppelen van stijging AOW-leeftijd'

Om tot een akkoord te kunnen komen met de vakbonden, is het kabinet bereid de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen dan is afgesproken.

Met deze inzet komt het kabinet deels tegemoet aan een eis van de vakbonden. Die willen dat van de toekomstige stijging van de AOW-leeftijd door een hogere levensverwachting, zes maanden worden afgehaald. Dit schrijft de NOS donderdag.

Het is nog niet duidelijk waarop het kabinet precies wil inzetten. Wel is bekend dat elke maand dat mensen in de toekomst eerder met pensioen gaan dat ongeveer 1 miljard euro per jaar aan extra AOW-uitgaven kost. De eis van de vakbonden om zes maanden af te halen van de toekomstige AOW-stijging vindt het kabinet veel te duur.

Vanaf 2020 geldt dat de AOW-leeftijd van 67 jaar mee stijgt met de levensverwachting. Worden mensen gemiddeld drie maanden of bijvoorbeeld een jaar ouder, dan stijgt de AOW-leeftijd ook met drie maanden of een jaar. Dit zou noodzakelijk zijn om de AOW en het pensioensysteem betaalbaar te houden. Donderdagavond wordt er verder onderhandeld.