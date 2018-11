Aanhouding wapens en drugs

De politie had het vermoeden dat in een woning aan de Vlierstraat een vuurwapen aanwezig zou zijn. Agenten stelden een onderzoek in en vonden in de woning meerdere wapens en drugs. Het gaat om onder meer vier revolvers, BB-gun, een geweer en messen. Ook vonden agenten verschillende zakjes met drugs, vermoedelijk cocaïne, hasj en hennep. Ze hielden de 23-jarige bewoner aan en namen de goederen in beslag. De verdachte zit vast voor onderzoek.