Brandje in berging

De brandweer is dinsdagmiddag gealarmeerd voor een brand in een garagebox aan de Van Baerlestraat in Vlaardingen

Bij slijpwerkzaamheden in de garagebox heeft een stuk board vlam gevat wat voor flinke rookontwinkeling in de box zorgde. De brandweer, die snel ter plaatse was, had de brand snel onder controle.