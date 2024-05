Man op straat overleden na steekincident Rotterdam

Rond 06.00 uur werd zondagochtend in Rotterdam een zwaargewonde man aangetroffen bij het Marconiplein.

Op straat overleden

'De hulpdiensten werden ingeschakeld en hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet meer baten. De 28-jarige Rotterdammer overleed op straat. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. De politie zoekt getuigen', zo meldt de politie zondag.

Steekincident

'Waarschijnlijk heeft er vanochtend een steekincident plaatsgevonden rond het Marconiplein waardoor het slachtoffer zwaargewond raakte. Wat de aanleiding voor het steekincident is geweest en wie daarvoor verantwoordelijk is, wordt onderzocht', aldus de politie die meteen begonnen is met het veiligstellen van sporen, het spreken van getuigen en het opvragen van camerabeelden.