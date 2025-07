Onderzoek naar overlijden arrestant in Rotterdam

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar aanleiding van het overlijden van een arrestant in de nacht van op woensdag 16 op donderdag 17 juli.

In een cel op het hoofdbureau van de politie Rotterdam werd deze nacht een 51-jarige arrestant onwel. Toen agenten dit merkten, is hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de man komen te overlijden.

Rijksrecherche

Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche in dit soort gevallen onderzoek doet, om de doodsoorzaak te achterhalen. De Rijksrecherche is onderdeel van het Openbaar Ministerie en het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie.