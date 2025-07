Toezichthouder op kwaliteit energielabels in consultatie

Den Haag

Energielabels spelen een belangrijke rol bij de verkoop en verhuur van woningen en andere gebouwen. Daarom bereidt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een wijzigingsbesluit voor om de betrouwbaarheid van energielabels nog verder te verbeteren. Een toezichthouder gaat controleren of de partijen die energielabels opnemen, registreren en controleren zich aan de geldende voorschriften houden. De internetconsultatie over de toezichthouder is dinsdag 15 juli 2025 gestart. Reacties op het wijzigingsvoorstel zijn welkom tot dinsdag 2 september 2025. Daarna volgt het definitieve wijzigingsbesluit.