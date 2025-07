Werkloosheid in juni opnieuw 3,8 procent

In juni 2025 waren er 386 duizend werklozen. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking, net als in de twee voorafgaande maanden. Gemiddeld daalde het aantal werklozen de afgelopen drie maanden met 3 duizend per maand. Het aantal mensen met betaald werk nam in die periode met gemiddeld 5 duizend per maand toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind juni 184 duizend lopende WW-uitkeringen.

Naast de 386 duizend werklozen waren er in juni 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden met 6 duizend per maand af.

In juni nam het aantal WW-uitkeringen met 3 duizend af

Eind juni telde UWV 183,6 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn 3 duizend uitkeringen minder dan eind mei (-1,6 procent). Er kwamen in juni 19,1 duizend nieuwe uitkeringen bij en er werden 22,1 duizend uitkeringen beëindigd.

grootste afname aantal uitkeringen bij mensen tot 25 jaar

Het aantal WW-uitkeringen nam in alle leeftijdsgroepen af, behalve bij mensen van 65 jaar of ouder. De sterkste afname is te zien bij jongeren tot 25 jaar (-3,7 procent) en bij 25- tot 35-jarigen (-2,7 procent). In de leeftijdsgroepen 35 tot 45 jaar en 45 tot 55 jaar daalde het aantal uitkeringen met 1,4 procent. De daling was het kleinst bij 55- tot 65- jarigen (-1,0 procent). Bij 65-plussers nam het aantal WW-uitkeringen licht toe (+0,2 procent).

Uitstroom werkloosheid groter dan instroom

De ontwikkeling van de werkloosheid is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. In het schema hieronder staan deze stromen. De figuur daaronder laat zien hoe die verschillende stromen zich in de afgelopen jaren ontwikkelden.