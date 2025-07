Voetganger ernstig gewond in Gieten

Donderdagochtend rond 08.30 uur vond een aanrijding plaats bij de Jumbo in Gieten. Een voetganger werd aangereden door een automobiliste die de voetganger over het hoofd had gezien. De voetganger raakte hierdoor zwaargewond.

De BHV`ers (bedrijfshulpverleners) van Jumbo Abbas kwamen hierop gelijk in actie door eerste hulp te verlenen en het ongeval met rolcontainers af te schermen. Na onderzoek in de ambulance is de gewonde voetganger overgebracht naar het UMCG in Groningen.

De bestuurster van de auto werd opgevangen door de medewerkers van de Jumbo. De politie stelt een onderzoek in. De Stationsstraat was tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer.