DNA-match leidt na 30 jaar tot aanhouding verdachte

Man (57) dood aangetroffen

In 1995 werd een 57-jarige man dood aangetroffen in zijn Amsterdamse woning. Het onderzoek leidde nooit eerder tot aanhoudingen. 'Onlangs heeft het Cold Case team van de Amsterdamse politie de zaak opnieuw beoordeeld. Uiteindelijk leidde een nieuwe DNA-match naar de nu aangehouden verdachte', aldus de politie.

Kijkduinstraat

Op 7 maart 1995 – meer dan dertig jaar geleden – werd in zijn woning aan de Kijkduinstraat in Amsterdam het levenloze lichaam van de 57-jarige bewoner aangetroffen. Het toenmalige politieonderzoek leidde niet tot aanhoudingen.

Cold Case team

Onlangs heeft het Cold Case team van de Amsterdamse politie de zaak opnieuw beoordeeld. Eerder al was vastgesteld dat er sprake was van gelijkenis met een andere moordzaak uit 1995. In die zaak werd op 26 februari 1995 het lichaam van een 66-jarige man aangetroffen in een hotel aan de Haarlemmerstraat. De nu aangehouden 68-jarige vrouw werd op 11 maart 1995 aangehouden voor die zaak. Ze is uiteindelijk veroordeeld voor diefstal maar vrijgesproken van moord.

DNA-onderzoek NFI

Nadat duidelijk was geworden dat het Nederlands Forensisch Intituut (NFI) nog steeds sporenmateriaal van deze beide zaken beschikbaar had, heeft het OM aan het NFI verzocht DNA-onderzoek te verrichten. Het betrof een vergelijkend DNA-onderzoek naar de bloedsporen op de in 1995 in beslag genomen schoenen van de inmiddels 68-jarige verdachte en het referentiemateriaal van het slachtoffer dat in de woning aan de Kijkduinstraat was aangetroffen. Dat onderzoek leidde onlangs tot een DNA-match. Deze match, samen met getuigenverklaringen en andere DNA sporen van dezelfde verdachte, heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de 68-jarige vrouw.

Voorlopige hechtenis

De vrouw is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze is heengezonden in verband met medische redenen. De vrouw blijft verdachte.

Meer informatie kan de politie op ditmoment over de cold casezaak nog niet delen.