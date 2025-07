Rechtbank Midden-Nederland gaat aangifte doen tegen bewindvoerder

Geld verdwenen

Nadat duidelijk werd dat bij meerdere cliënten onrechtmatig geld was verdwenen, heeft de rechtbank Midden-Nederland direct stappen ondernomen om de belangen van de cliënten veilig te stellen. De bestuurder heeft in een gesprek met de rechtbank bevestigd dat ze stelselmatig geld van cliënten naar haar eigen rekening heeft overgemaakt. De rechtbank heeft Trevo Bewind direct ontslagen en heeft andere bewindvoerders gevonden om alle lopende zaken over te nemen. Daarnaast moet de bestuurder het geld aan haar cliënten terugbetalen.

Bewind

Een bewindvoerder zoals Trevo Bewind beheert het geld van kwetsbare mensen die daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat zijn. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder en controleert jaarlijks of die zijn of haar werk goed doet. In deze zaak is de rechtbank Midden-Nederland de toezichthoudende rechtbank omdat Trevo uit Leusden binnen het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland valt. In totaal houdt de rechtbank Midden-Nederland toezicht op bijna 58.000 dossiers die beheerd worden door honderden bewindvoerders.