Dode man Rotterdam slachtoffer misdrijf, 47-jarige verdachte aangehouden

In het water van de Leuvehaven, aan de kant van Plein 1940, is vrijdag rond 08.00 uur het lichaam gevonden van een man. Er zijn aanwijzingen dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Een 47-jarige man is aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht.