Nieuwe Mercedes voor de politie Schiedam

De politie Schiedam heeft sinds kort de beschikking over het nieuwste politievoertuig: De Mercedes B-klasse. De komende 4 jaar zal Mercedes zo'n 1250 nieuwe politievoertuigen leveren door heel het land.

B-klasse en Vito

De agenten van de noodhulp gaan de weg op met personenwagens van het type Mercedes B-klasse en busjes van het type Mercedes Vito. De hondengeleiders gaan hun honden vervoeren in een Volkswagen Touran of de Mercedes Vito.

Schiedam

Op dit moment is één van de nieuwst geleverde voertuigen in gebruik bij de politie in Schiedam en heeft daar een oude Volkswagen Touran vervangen. De komende tijd zullen steeds meer oudere voertuigen vervangen worden door de nieuwe Mercedessen.