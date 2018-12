Grootste kerstboom ter wereld weer ontstoken

Vorig jaar ging het de mist in nadat blikseminslag onherstelbare schade had aangericht aan de technische installatie. De elektronica was door de bliksem zodanig beschadigd dat 70 tot 80% van de lampen niet koan branden.

Even na 20.30 uur werd de grootste kerstboom zonder problemen ontstoken. Glennis Grace was hoofdgast bij het ontstekingsmoment. Ondanks het slechte weer waren er een paar honderd mensen op af gekomen.

Het is de twintigste keer dat de Gerbrandytoren dienstdoet als kerstboom. De kerstboom blijft tot 6 januari stralen.

Organisatie

Begin jaren 90 is het initiatief ontstaan om de Zendmast in IJsselstein om te toveren tot de Grootste Kerstboom ter Wereld en in 1992 lukte het daadwerkelijk om de lampjes voor de eerste keer te ontsteken. Sindsdien is de Kerstboom uitgegroeid tot een zeer markant herkenningspunt en is de ontsteking van de Kerstboom een traditie geworden waar al een hele generatie mee is opgegroeid.