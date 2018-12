Onderzoek na aantreffen handgranaat in Den Haag

Ook zouden er mogelijk schoten zijn gehoord. Na onderzoek door de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) bleek het om een handgranaat te gaan, die door hen werd veilig gesteld.

Na de vondst van het explosief werd de omgeving van het incident afgezet voor het onderzoek. Politieagenten troffen bij de locatie ook enkele hulzen aan. De omgeving werd rond 04.50 uur weer vrij gegeven nadat de EOD de handgranaat veilig had gesteld. Er werd meteen een buurtonderzoek ingesteld. Dit onderzoek wordt in de loop van de dag voortgezet. Ook wordt er onderzoek naar camerabeelden uit de omgeving gedaan. De scooter werd in beslag genomen. De EOD maakt de handgranaat elders onschadelijk.

Tips? Bel de politie

Vooralsnog tast de recherche in het duister over de exacte toedracht van dit incident en wie hier bij betrokken waren. Vandaag wordt er verder (buurt)onderzoek gedaan. Heeft u afgelopen nacht iets gezien in de omgeving van de 1e Lulofdwarsstraat dat met dit incident te maken kan hebben, of heeft u andere informatie over deze zaak, dan vraagt de recherche u contact op te nemen via nummer 0900-8844.