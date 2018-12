KLM vindt no-show clausule niet ongerechtmatig

KLM vindt de no-show clausule in haar Algemene Voorwaarden niet onrechtmatig en is niet van plan die te schrappen. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij in een brief aan de Consumentenbond. KLM is echter wel bereid om met de Consumentenbond in gesprek te gaan. De Consumentenbond neemt de uitnodiging aan. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We gaan met open vizier het gesprek in'.