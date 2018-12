Vierde verdachte aangehouden in onderzoek naar overvallen supermarkten

Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de overval op de LIDL-supermarkt in Nijmegen. Tijdens het onderzoek zal ook gekeken worden of hij betrokken is geweest bij de andere overvallen op supermarkten.

Deze jonge verdachte is de vierde verdachte die door de politie is aangehouden. Het onderzoek naar de overvallen op de supermarkten is nog in volle gang dus worden er op dit moment geen nadere mededelingen gedaan, zo laat de politie weten.