Tiplijn geopend tegen Nederlandse criminelen in Spaanse Costa del Sol

Meld Misdaad Anoniem (M.) lanceert vandaag een campagne waarin de Nederlandse gemeenschap in Spanje wordt opgeroepen om informatie te delen over Nederlandse criminelen. 'Het is voor het eerst dat het meldpunt zich in een campagne richt tot Nederlanders die in het buitenland wonen of ondernemen', zo meldt M. vandaag.

Oproep aan Nederlandse gemeenschap Costa del Sol: laat criminelen niet meegenieten

'De campagne moet bewustwording creëren, kennis over signalen vergroten en drempels om te melden verlagen, onder andere door Nederlanders de mogelijkheid te bieden om in hun eigen taal te melden. In eerste instantie focust de campagne zich op de Costa del Sol, het gebied rondom Málaga en Marbella in het zuiden van Spanje', aldus M.

Initiatief van de Nederlandse Politie

De campagne is door M. ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Politie en moet zorgen voor een betere informatiepositie om Nederlandse criminelen in Spanje op te sporen en de Spaanse opsporingsdiensten te ondersteunen. Hanneke Ekelmans, verantwoordelijk voor de portefeuille Opsporing en Intelligence bij de korpsleiding van de Politie: “Georganiseerde criminaliteit beperkt zich niet tot onze landsgrenzen, maar wordt steeds internationaler. De bestrijding daarvan kan niet zonder hechte internationale politiesamenwerking. De grensoverschrijdende samenwerking is hard nodig om criminelen op te sporen. Informatie is noodzakelijk om zicht te krijgen op criminele handelingen en gedragingen. We werken daarbij uitstekend samen met de Spaanse autoriteiten. Daarom ondersteunen we deze speciale campagne van Meld Misdaad Anoniem, waarin Nederlanders die zich hebben gevestigd in Spanje worden opgeroepen om informatie te delen”.

Nederlanders in Spanje

De Nederlandse gemeenschap in Spanje is omvangrijk. Ook Nederlandse criminelen gebruiken Spanje echter als uitvalsbasis voor criminele activiteiten. Marc Janssen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem: “Vanwege de geografische ligging, de connecties met Zuid-Amerika en Noord-Afrika en het gunstige klimaat wordt Zuid-Spanje steeds vaker gezien als een belangrijke en interessante criminele ontmoetingsplek. Dat heeft effect op zowel de Spaanse als de Nederlandse gemeenschap. Denk aan oneerlijke concurrentie voor ondernemers, imagoschade en onveiligheid, want ook excessief geweld wordt niet geschuwd.”

Hulp bij herkennen signalen criminele activiteiten

De campagne maakt de Nederlandse gemeenschap in Spanje bewust van het feit dat criminele activiteiten kunnen plaatsvinden en helpt hen bij het herkennen van de signalen hiervan. Daarnaast wordt een veilig meldperspectief geboden via Meld Misdaad Anoniem. Het meldpunt dat in 2002 is opgericht ontvangt in Nederland jaarlijks ruim 24.000 meldingen, maar nooit eerder werden Nederlanders in het buitenland opgeroepen om informatie te delen. Door middel van een online campagne via social media, relevante websites en drukwerk worden de uitingen onder de aandacht gebracht van de doelgroep.

Melden vanuit het buitenland

Janssen benadrukt dat de nieuwe campagne zich specifiek richt op de aanpak van Nederlandse criminelen die in Spanje actief zijn. Denk hierbij aan de handel in drugs of wapens en het witwassen van crimineel vermogen. Signalen hiervan zijn bijvoorbeeld grote contante of ongebruikelijke betalingen bij een notaris, autoverhuurbedrijf, aannemer of horeca. “Meldingen zijn hierbij noodzakelijk. Het is altijd het beste om rechtstreeks te melden bij de (lokale) Spaanse autoriteiten. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend, bijvoorbeeld door de taalbarrière. Dan is M. een vangnet. Meldingen uit Spanje moeten altijd een Nederlandse component bevatten. De meldingen gaan volgens onze reguliere werkwijze naar de Nederlandse politie, van waaruit vervolgens de samenwerking met de Spaanse opsporingsdiensten gecoördineerd wordt.”