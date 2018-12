Rotterdammer (59) heeft 1.000 kilo illegaal vuurwerk in rijtjeswoning staan

Donderdagmiddag heeft de politie in de Rotterdamse wijk Hoogvliet 1.000 kilo illegaal vuurwerk opgespoord en in beslag genomen. 'Een 59-jarige Rotterdammer is aangehouden en zit nog vast', zo meldt de politie vrijdag.

Anonieme tip

De politie kreeg deze week een anonieme tip over de opslag van professioneel vuurwerk. Dit vuurwerk zou vanuit het rijtjeshuis in Hoogvliet worden verhandeld. Het districtelijk Vuurwerkteam Zuid-West startte hierna een onderzoek. De politie bezocht de woning en kreeg toestemming van de bewoner om de woning te doorzoeken.

Door de hele woning

Door de hele woning heen stonden er talloze vuurwerkdozen met daarin illegaal professioneel vuurwerk. In de woning lagen ook mortierbommen. Agenten doorzochten de schuur en vonden daar nog een mortierbom en diverse houders waarmee mortieren kunnen worden afgevuurd.

Strijd tegen illegaal vuurwerk

Er is nog steeds verhoogde aandacht bij de politie voor illegaal vuurwerk. De politie zet alles op alles om op alle adressen langs te gaan, het vuurwerk in beslag te nemen en proces-verbaal op te maken tegen de eigenaar ervan. Dat heeft de afgelopen weken al geresulteerd in de inbeslagname van duizenden kilo’s vuurwerk. De huisbezoeken gaan de laatste weken van dit jaar onverminderd door. Alles is erop gericht zo veel mogelijk illegaal vuurwerk in beslag te nemen.

Oproep aan burgers

Criminelen verdienen grof geld met de handel in levensgevaarlijk illegaal vuurwerk. Politie en Openbaar Ministerie spannen zich om al deze redenen onverminderd in om de handel in illegaal vuurwerk te bestrijden. Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld, meld dit bij de politie 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.