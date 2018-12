Dit jaar al tien verschillende wolven in Nederland gesignaleerd, eentje al bijna gevestigd

In 2018 zijn er tien wolven in Nederland gesignaleerd, die in totaal dertig keer door mensen zijn gezien. Het gaat dan om zes wijfjes en vier mannetjes. Van de twee wovinnen die al enkele maanden op de Veluwe leven is het ene wijfje er sinds juli, het andere wijfje sinds augustus. Mocht het eerste wijfje er eind januari nog steeds zijn, dan is de wolf officieel terug in Nederland. Dat zal gevolgen hebben voor de maatregelen die provincies moeten nemen.

Wolvin GW998f

Dat de eerste wolvin, aangeduid met de naam GW998f de afgelopen maanden nog steeds aanwezig was, kon worden vastgesteld via keutels verzameld door Wolven In Nederland (WIN), zo meldt Wageningen University. Deze wolvin is afkomstig uit het roedel te Babben in Brandenburg, ca. 600 km van de Nederlandse grens. Ze werd in mei dit jaar voor het eerst vastgesteld in Friesland, en werd vervolgens aangetoond op basis van keutels in Drenthe en monsters van bijtwonden van schapen in Drenthe en Overijssel, waarna ze eind juli werd gesignaleerd op de Veluwe. In de periode van 6 augustus t/m 15 oktober zijn vijf wolvenkeutels in die regio verzameld waarvan op basis van DNA kon worden vastgesteld dat ze van haar afkomstig waren. Ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research (WENR): “Hoewel ze eerder in Drenthe en Overijssel schapen heeft aangevallen, is het opmerkelijk dat sinds ze op de Veluwe wordt gesignaleerd, bij geen van de meldingen van verwonde schapen haar DNA werd aangetroffen. Het is dan ook aannemelijk dat ze recent uitsluitend wilde dieren at”.

Wolvin GW960f

Twee uitwerpselen, eveneens op de Veluwe verzameld door vrijwilligers van WIN op respectievelijk 29 augustus en 2 september, bleken afkomstig van een andere vrouwelijke wolf. Het genetische profiel van deze wolvin werd vergeleken met profielen van Duitse wolven in de databank van onderzoeksinstituut Senckenberg. Geneticus Arjen de Groot van WENR: “Zo kon worden aangetoond dat het hier gaat om wolvin GW960f, die in januari 2018 al werd aangetroffen nabij het Duitse Göhrde (deelstaat Nedersaksen, circa 400 km van de Veluwe vandaan), en die afkomstig is uit een roedel nabij deze plaats.”

Dit is de eerste wolf die in Nederland uitsluitend via DNA uit uitwerpselen is waargenomen. Andere wolven werden in eerste instantie vastgesteld op basis van DNA van schapenslachtoffers. Hugh Jansen: “Dit onderstreept het belang van een goede monitoring die zich ook richt op keutels en eventueel wilde prooien.'

Wolvin GWxxxf

Deze wolvin, en haar roedel, is nog onbekend in de CEwolf databank en moet daarom nog een definitief nummer krijgen. In de periode van 3 tot 18 oktober is in zeven gevallen vastgesteld dat zij schapen heeft verwond en/of gedood op verschillende locaties in Overijssel en Drenthe.

In dezelfde periode zijn tevens aangevallen schapen gemeld in Heino en Den Ham (Overijssel). Hiervan kon op basis van DNA wel worden vastgesteld dat ze zijn aangevallen door een wolf, maar was het DNA van te slechte kwaliteit om aan te tonen of GWxxxf de dader was of dat het om een andere wolf ging.