Lidl haalt sausjes terug om verkeerde inhoud

Voor mensen die deze dagen gaan gourmetten is het verstandig om even goed te kijken of de sauzen die ze daar serveren van Lidl komen. Lidl Nederland voert namelijk een terugroepactie uit voor het product: “Gourmet sauzen, 5 x 80 ml van het merk Delicieux”. Dit product is verkocht in de filialen van Lidl Nederland.