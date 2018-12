Amsterdamse politie rijdt niet meer met nieuwe ME-bus door gebreken

De politie van de eenheid Amsterdam weigert nog langer met de nieuwe ME-bus te werken omdat dit voertuig te veel gebreken vertoond. Er rijzen bij de gebruikers vragen of de aanschaf van de bus wel de juiste keuze is geweest. Hierbij was 40 miljoen euro gemoeid.